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Giriş Tarihi: 30.4.2021 19:50 Son Güncelleme: 30.4.2021 19:51

sürecini evde geçirenler dikkat! İşte hayat kurtaran 15 madde…

Karantina sürecini evde geçirenler dikkat! İşte hayat kurtaran 15 madde…

vaka sayılarının artmasıyla birlikte ‘’ dönemine girilirken, evde karantinada bulunan kişi sayısında da artış yaşandı. Uzmanlar, sürecini evde geçiren hastalara paniğe kapılmadan önlem almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için ne yapmak gerekiyor? İşte hayat kurtaran 15 kritik öneri…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmanın uygulanacağını duyurmuştu. Tam kapanma sürecinde artan koronavirüs vakaları kontrol altına alınması hedeflenirken, evde karantinada bulunan kişi sayısında da artış yaşandı.

Evde Kovid-19 karantinasında olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı | Video

Uzmanlar, karantina sürecini evde geçiren hastalara paniğe kapılmadan önlem almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için ne yapmak gerekiyor? İşte 15 kritik öneri...

KARANTİNADA HAYAT KURTARAN 15 ÖNERİ

1- Kovid-19 kişiye destek olunmalı

2- Hasta kişi ayrı bir odada izole olmalı

3- Tabak, kaşık tek kullanımlık olmalı

4- Oda belli aralıklarla havalandırılmalı

5- Odada çift maske kullanılmalı

6- Kişiye görüntülü aramayla moral verilmeli

7- Kasta sigara ve alkolden uzak durmalı

8- Ortak alanlarda eldiven kullanılmalı.

9- Ortak alanlar sık sık dezenfekte edilmeli

10- Kişinin kıyafetleri ayrı yıkanmalı

11- Hasta kişinin evsel atıkları ayrı toplanmalı

12- Doğal besinler tüketilmeli.

13- Odaya aromatik bitkiler konulmalı

14- Belli aralıklarla nefes egzersizleri yapılmalı

15- Aile bireyleri el hijyenine dikkat etmeli.

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Karantina sürecini evde geçirenler dikkat! İşte hayat kurtaran 15 madde…
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