Karantina sürecini evde geçirenler dikkat! İşte hayat kurtaran 15 madde…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmanın uygulanacağını duyurmuştu. Tam kapanma sürecinde artan koronavirüs vakaları kontrol altına alınması hedeflenirken, evde karantinada bulunan kişi sayısında da artış yaşandı.

Evde Kovid-19 karantinasında olanlar dikkat! Uzmanlar uyardı | Video

Uzmanlar, karantina sürecini evde geçiren hastalara paniğe kapılmadan önlem almaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Peki virüsü aile bireylerine bulaştırmamak için ne yapmak gerekiyor? İşte 15 kritik öneri...