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Giriş Tarihi: 30.4.2021 20:11

'de kışlada korkutan yangın

İHA
KKTC'de kışlada korkutan yangın

'ndeki () - anayolu üzerinde yer alan 'nda yangın çıktı. Çıkan yangında çok sayıda asker dumandan etkilenirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KKTC'de Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde bulunan Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda yangın çıktı. Kışla'nın Birlik alanında çıkan yangın, polis, itfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri ile askeri personelin müdahalesi sonucu söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında çok sayıda askerin dumandan etkilendiği bildirildi. Askerlerin, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis, nedeni henüz bilinmeyen yangına ilişkin soruşturma başlattı.

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KKTC'de kışlada korkutan yangın
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