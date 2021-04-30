KKTC'de kışlada korkutan yangın

KKTC'de Lefkoşa-Dikmen anayolu üzerinde bulunan Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası'nda yangın çıktı. Kışla'nın Birlik alanında çıkan yangın, polis, itfaiye, sivil savunma ve orman dairesi ekipleri ile askeri personelin müdahalesi sonucu söndürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangında çok sayıda askerin dumandan etkilendiği bildirildi. Askerlerin, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildikleri ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis, nedeni henüz bilinmeyen yangına ilişkin soruşturma başlattı.