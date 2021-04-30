Mersin'de FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, muvazzaf ve meslekten ihraç asker ile askeri okuldan atılmış bazı öğrencilerin, kent genelindeki büfe ve market gibi iş yerlerindeki kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamlarıyla iletişim kurdukları belirlendi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan, biri görevde, biri emekli 2 uzman çavuş ile askeri okuldan ihraç 3 öğrencinin, "askeri mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında, "örgüt fişlemesi", Bank Asya'da hesap artırımı ve aleyhte tanık beyanı yaptıkları belirlenen ByLock kullanıcısı 6 şüpheli hakkında da yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda adrese düzenlenen operasyonlarda, uzman çavuş T.A.C, emekli uzman çavuş Y.Ç, askeri okullardan ihraç edilen K.İ, A.P. ve İ.A'nın yanı sıra M.İ, O.D, İ.D, Ş.O. ve B.B. gözaltına alındı.

BİR ŞÜPHELİ ARANIYOR

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.