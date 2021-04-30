Ömer Çelik duyurdu: 21 milyon hizmet vatandaşa ulaştırıldı

"DEVLETİMİZ, AZİZ MİLLETİMİZİN EMRİNDEDİR"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile toplam 21 milyon 210 bin 899 hizmet vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Devletimiz, aziz milletimizin emrindedir. Vefa Sosyal Destek Grupları Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmektedir" dedi.