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Giriş Tarihi: 30.4.2021 23:15 Son Güncelleme: 30.4.2021 23:18

duyurdu: 21 milyon hizmet vatandaşa ulaştırıldı

Ömer Çelik duyurdu: 21 milyon hizmet vatandaşa ulaştırıldı

AK Parti Sözcüsü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde  Grupları ile toplam 21 milyon 210 bin 899 hizmet vatandaşlarımıza ulaştırıldı" ifadelerine yer verdi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının koronavirüs mesaisi tüm hızıyla sürerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vatandaşa ulaştırılan hizmetle ilgili bilgilendirme yaptı.

"DEVLETİMİZ, AZİZ MİLLETİMİZİN EMRİNDEDİR"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde Vefa Sosyal Destek Grupları ile toplam 21 milyon 210 bin 899 hizmet vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Devletimiz, aziz milletimizin emrindedir. Vefa Sosyal Destek Grupları Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmektedir" dedi.

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Ömer Çelik duyurdu: 21 milyon hizmet vatandaşa ulaştırıldı
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