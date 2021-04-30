Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın ablasından yürek dağlayan sözler! "Nerene vurdular kardeşim"

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara'da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ceyhan ilçesi Şanözbilen Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin evinin olduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

4 AY ÖNCE NİŞANLANMIŞ

Anne Aliye Kırmızı, çocukları Yasemin ve Fehmi ile birlikte şehit oğlunun cenazesini karşılamak için Adana Havalimanı'na gitti. 4 ay önce nişanlandığı belirtilen Mehmet Kırmızı'nın babası Zeynel ile ağabeyi Sedat Kırmızı'nın ise Ankara'da oldukları kaydedildi.