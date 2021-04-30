SÜPER LİGE ÇIKTIK



Artık uçak bombalarımızın, mühimmatlarımızın, füzelerimizin ve harp başlıklarımızın patlayıcıları konusunda kimseye bağlı olmayacağız. Ülke olarak yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde süper lige çıktık. Bu tesiste yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilecek. Teknoloji paylaşımı için milyonlarca dolar bedel isteyen bir sistem mühendislerimiz tarafından yüzde yüz yeerli teknolojiyle çok kısa sürede üretildi. Yeni nesil otonom ve elektrikli hibrit askeri araçlar harp meydanlarında yer almaya başladı.

DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRECEK HAMLE

Türkiye'nin askeri araçlarda, özellikle de motor konusundaki dışa bağımlılığını bitirecek yeni teknolojilerin ilk örneğini bugün görme imkanına kavuştuk. Uzaktan kumandayla insansız çalışabilen bu elektrikli zırhılı muharebe aracımız artık Silahlı Kuvvetlerimizin emrindedir. Yol yapma menzili 700 saati, savaşma süresi 10 saati bulan, motor konusunda dışa bağımlılığı bitiren EZMA projesinde görev alan tüm arkadaşlarımız tebrik ediyorum.



57. ALAYIN HATIRASINA…



Fatih'ten aldıkları ilhamla dünyada ilk defa seri atış yapabilen sahra topunu 1860 yılında icat eden Ahmet Süreyya Emin'in yolundan giden mühendislerimiz kendi sınıfının en iyisi olan BORAN OBÜS'ünü yaptılar. Bugün burada ayrıca yeni geliştirilen platform makinalı tüfeği de inceleme fırsatı bulduk. Makinalı tüfeğin ismindeki 57 A ibaresinin özel bir anlamı vardır. Bu ifade tüfeğimizin isminde, Çanakkale Savaşı'nda mensuplarının neredeyse tamamı mitralyöz ateşiyle şehit düşen 57. alayın hatırasını yaşatmak üzere yer almaktadır. Çanakkale Savaşı'nın 106. yıl dönümünde bir kez daha şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz.