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Giriş Tarihi: 30.4.2021 15:50 Son Güncelleme: 30.4.2021 15:55

: Kütahya Valiliği'nden önemli açıklama! ' yasağı 81 ilde devam etmektedir'

Son dakika: Kütahya Valiliği'nden önemli açıklama! 'Alkol yasağı 81 ilde devam etmektedir'

açıklamasında bulunan Kütahya Valiliği, 17 günlük kapanma kapsamında getirilen satışı yasağına uyulmadığı yönündeki haberleri yalanladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, tarafından gönderilen genelgeye hassasiyet gösterildiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı da bazı haber sitelerinin Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı'na dayandırarak yayınladığı, 'Alkol satışı yasağı kalktı' haberleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, resmi kurumlar dışında yapılan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi... Kütahya Valiliği, 17 günlük kapanma kapsamında getirilen alkol satışı yasağına uyulmadığı yönündeki haberleri yalanladı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgeye hassasiyet gösterildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma uygulamasının ilk gününde ortaya asılsız şekilde atılan haberlere itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, resmi uyarıların ve duyuruların dikkate alınması, asılsız haberlere ilgi gösterilmemesi istendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAKAN SOYLU NET KONUŞMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söylemişti: "

Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz"

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Son dakika: Kütahya Valiliği'nden önemli açıklama! 'Alkol yasağı 81 ilde devam etmektedir'
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