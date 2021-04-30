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Giriş Tarihi: 30.4.2021 15:24

PKK'lı teröristlerin hain saldırısında yaralanmıştı... Acı haber geldi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
PKK'lı teröristlerin hain saldırısında yaralanmıştı... Acı haber geldi

Hakkari’de PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş (27), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Uzman Çavuş Kırmızı'nın acı haberi, ’nın İlçesi’nde yaşayan ailesine verilirken, sokak Türk bayraklarıyla donatıldı.

28 Nisan'da Hakkari Otluca bölgesinde arazi araması sırasında PKK'lı teröristlerin füze tacizinde ağır yaralanan Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı, tedavi gördüğü Ankara'da, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin acı haberi, Ceyhan ilçesi Şanözbilen Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi.

Anne Aliye Kırmızı, çocukları Yasemin ve Fehmi ile birlikte şehit oğlunun cenazesini Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda karşıladı. Şehit annesi Aliye Kırmızı'nın feryatları yürekleri dağladı.

Kırklareli Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan şehit Mehmet Kırmızı'nın 4 ay önce nişanladığını öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Ceyhan ilçesinde Asri Mezarlığı şehitliğinde toprağa verilecek.

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PKK'lı teröristlerin hain saldırısında yaralanmıştı... Acı haber geldi
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