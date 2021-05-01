6 ayda 50 milyon doz Sputnik V gelecek

SağlıkBakanı Fahrettin Koca, Kovid- 19'la mücadelede acil kullanımına onay verilen Rus aşısı Sputnik V'den 6 ayda 50 milyon doz sağlanacağını söyledi. Antalya İl Değerlendirme Toplantısı sonrası açıklama yapan Koca, şunları söyledi:En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum.23 milyona yakın doz aşı yapıldı. İlave olarak 6 milyon doz aşımız da hazırda var. Haziranla birlikte daha yoğun aşı gelecek. Haziranda en az 40 yaş üstü vatandaşımızı aşılama noktasında kararlıyız. Yaz dönemi itibarıyla da 18 yaş ve üstü herkesin aşılanması için yoğun bir çaba içindeyiz.BioNTech aşısı, haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemize teslim edilmiş olacak. Alternatif bir uygulama yöntemi olan iki doz arası sürenin uzatılmasının uygun olduğuna Bilim Kurulu'muz karar vermiştir.Hindistan varyantını gördüğümüz 5 vakada ciddi sorunların olmadığını, ayakta takip edildiklerini söyleyebilirim. Bu varyant yeni bir varyant olduğu için yakın takibe alıyoruz.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verdiğini bildirdi. Koca, "İki ülke için hayırlı olmasını dilerim. Böylece üçüncü aşı olarak Sputnik V aşısı da ülkemizde kullanıma girecek" ifadesini kullandı.