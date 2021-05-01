Adanalı şehit son yolculuğuna uğurlandı! Şehidin annesinin feryatları yürekleri dağladı

PENÇE Yıldırım harekatında teröristlerin roketli saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı (27), memleketi Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin annesi, "Ben artık şehit Mehmet Kırmızı'nın annesiyim" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı.

Şehidin cenazesi helallik için Özbilen Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi. Bu sırada şehidin annesi Aliye'nin, nişanlısı Aylanur Kabukçu'nun ve yakınlarının ağıtları yürekleri dağladı. Anne Aliye Kırmızı, "Vatan sağ olsun yavrum. Ben artık şehit Mehmet Kırmızı'nın annesiyim" diyerek ağıt yaktı. Kendisini teselli etmeye çalışan diğer oğlu Sedat'a seslenen şehit annesi, "Mehmet'im yerine seni göndereceğim" diyerek oğlunun gözyaşlarını sildi. 4 aylık nişanlısının tabutuna sarılan Aylanur Kabukçu'yu yakınları teselli etmeye çalıştı.

Helallik alınmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın cenazesi daha sonra Ceyhan Abdülkadir Ağa Ulu Cami'ne götürüldü. Cenaze törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Adana Valisi Süleyman Elban ile diğer yetkililer ve şehidin yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Mehmet Kırmızı Ceyhan Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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