Aşı tedarikinde sıkıntımız yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan özellikle ana muhalefetin başını çektiği bir grubun aşı tedariki konusunda boş polemik üretmesiyle ortaya çıkan tartışmalara net sözlerle son noktayı koydu.Aşı tedarikinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Şu anda bir defa elimizde zaten aşımız var, yeteri derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek. Gerekirse Sayın Putin ile de görüşme yapacağım. Bu arada BioNTech Almanya'dan onun verilmiş sözü var, o da inşallah gelecek.Bazı ihtimaller diyorum çünkü görüşmeyi henüz yapmadım ama Şi Cinping'le de önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz olacak. Çin'den de ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız.YERLİaşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Yani bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum, eylül-ekim gibi onların üretime geçeceğine inanıyorum. Üniversitelerimizin Erciyes gibi, aynı şekilde Ankara'daki üniversitelerimiz onların çalışmaları var ve büyük ihtimalle eylül-ekim gibi oralardan da inşallah aşılarımız üretime geçmiş olacak.Cenevre'deki Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili soruya) Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum. Hiçbir zaman dürüst davranmadılar. Doğru konuşmadılar. Şimdi iki üç ay sonrasına atıldı. Ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Bunlar Bürgenstock Zirvesi'ndeki görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney tam aksine bir o kadar hayır dedi. Bunlar yalancı. Dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyi yapıyorlar. Dürüst davranmadıkları sürece bunlarla anlaşmaya varmak imkânsız.