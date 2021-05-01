İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi oy birliğiyle Adalar'daki fayton hizmeti veren atların satın alınmasına karar vermiş, atların sahiplendirilmesi için de İBB yönetimine yetki verilmişti. Ancak atların son zamanlarda çıkan haberler sayesinde atların kayıp olduğu ortaya çıkmış, atların akıbetinin ne olduğu ise İBB yetkilileri tarafından açıklanmamıştı.

"ADALAR'IMIZIN 978 ATI NEREDE? BU ATLARIN AKIBETİYLE İLGİLİ CHP ADALAR İLÇE BAŞKANININ ROLÜ NEDİR?"

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kayıp olan ve akıbetinin ne olduğu bilinmeyen atlarla ilgili sosyal medyadan sorular yöneltti.

Göksu, "İstanbullular adına soruyoruz... CHP'li İBB'nin sorumluluğunda olup uzun süredir akıbeti meçhul olan Adalar'ımızın 978 atı nerede? Bu atların akıbetiyle ilgili CHP Adalar İlçe Başkanının rolü nedir?" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE REKLAM FİLMİ ÇEKİP, AFİŞ ASMAKLA KURTARILMIŞ OLMUYOR ATLAR."



AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de sosyal medya hesabından, "İBB 'hayvan sevgisi' dersinden de kaldı. Adalar'da satın alınan 1200 atın 978 tanesi kayıp. Öyle reklam filmi çekip, afiş asmakla kurtarılmış olmuyor atlar. Faytondan alıp, ahırlara hapsedince de olmuyor. Şehirden toplayıp, Gebze'ye bıraktığınız köpeklerden bahsetmiyorum bile" dedi.



İBB'NİN SORUMLULUĞUNDAKİ ADALAR'IN ATLARINA NE OLDU?

AK Parti İstanbul sosyal medya hesabından ise kayıp atlarla ilgili bir dizi ileti atıldı. AK Parti İstanbul sırasıyla şunlar yazıldı: "İBB'nin sorumluluğundaki Adalar'ın atlarına ne oldu? 978 at nerede? Uzun süredir akıbeti meçhul olan ve CHP'li İBB yönetiminin de kamuoyunu bilgilendirmekten özenle kaçındığı Adalar'ın atları meselesini flood halinde özetleyelim…"

"UYGUN YERLERE SAHİPLENDİRİLMESİ İÇİN İBB YÖNETİMİ YETKİLENDİRİLDİ."

"İBB Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla Adalar'da 1200 at, İBB tarafından satın alındı. Atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimi yetkilendirildi. İBB yetkilileri, atların uygun yerlere sevk edilmesi için İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle görüştü. Müdürlük tarafından 81 il müdürlüğüne resmi yazı yazıldı ve toplamda 1341 at talebi geldi. İlk etapta 102 at resmi prosedürlere uygun şekilde Yozgat, Nevşehir, Kayseri gibi illere sevk edildi. Bunlar akıbeti bilinen atlar."

"BU KARARDAN SONRA ATLARIN ÜZERİNE SIR PERDESİ ÇEKİLDİ



"Geriye kalan atların da uygun yerlere sevk edilmesi için çalışmalar devam ediyordu. Ancak İBB yetkilileri, ani bir kararla süreci durdurup resmi kurumları devre dışı bıraktı. Atları kendi sorumluluğunda, kendi belirlediği yerlere göndereceklerini beyan etti. Bu karardan sonra atların üzerine sır perdesi çekildi."

"GERİYE KALAN 978 ATIN AKIBETİ MEÇHUL"

"Halihazırda İBB'nin Adalar'daki ahırlarında 120 at var. 102 tanesi de önceden gönderilmişti. Geriye kalan 978 atın akıbeti meçhul. İBB'nin; 978 atı kimler aracılığıyla, nereye, ne karşılığında verdiği bilinmiyor. Bu konuda yöneltilen sorulara ise İBB yönetimi cevap vermekten kaçınıyor. Gündemde Dörtyol Belediyesi'ne gönderilen 100 at var ancak İBB'nin skandalları çok daha büyük. Yalnızc…