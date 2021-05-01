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Giriş Tarihi: 1.5.2021 13:28

THY, , Newark ve Türkistan seferlerine başlıyor

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
THY, Vancouver, Newark ve Türkistan seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları (THY) mayıs ayına ait güncel uçuş planını açıkladı. Salgına rağmen ana üssü İstanbul Havalimanı’ndan geçen yıl  44 iç hat 165 dış hat noktasına yaptığı seferler ile Avrupa'da en çok uçan network taşıyıcısı olan THY, mayıs ayında bir çok yeni noktayı uçuş listesine ekledi. THY Kanada’da , ABD’de Newark ve Türkistan seferlerine başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) mayıs ayına ait güncel uçuş planını açıkladı. Salgına rağmen ana üssü İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl 44 iç hat 165 dış hat noktasına yaptığı seferler ile Avrupa'da en çok uçan network taşıyıcısı olan THY, mayıs ayında bir çok yeni noktayı uçuş listesine ekledi. THY Kanada'da Vancouver, ABD'de Newark ve Türkistan seferlerine başlayacak

KANADA'DA ÜÇÜNCÜ NOKTA

THY ilk olarak 2 Mayıs'tan itibaren Kanada'da Toronto ve Montreal'in ardından üçüncü uçuş noktası olan Vancouver seferlerine başlayacak. Vancouver seferleri haftada üç gün yapılacak.

NEWWARK SEFERLERİ BAŞLIYOR

ABD'de New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'n yaptığı seferlerden sonra bu şehirdeki ikinci büyük havalimanı olan New Jersey'deki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na seferler ise 21 Mayıs'tan itibaren haftanın her günü gerçekleştirilecek

TÜRKİSTAN SEFERLERİ 8 MAYIS'TA BAŞLIYOR

8 Mayıs'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan haftada bir gün gerçekleştirilmesi planlanan Kazakistan'ın Türkistan şehrine seferler ise 8 Haziran'dan itibaren haftada iki frekansa çıkacak. THY yine Özbekistan'ın Fergana ve Ürgenç, şehirlerine mayıs ayından itibaren seferlere başlamayı planlıyor. Salgın nedeniyle ara verilen Azerbaycan'da Gence seferleri ise mayıs ayında haftada 2 uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor

MALDİVLER VE SEYŞELLER DEVEM EDİYOR

Türk Hava Yolları nisan ayında haftada 2 uçuş olarak tekrar yeniden başlattığı Seyşeller seferleri ile haftada 5 uçuş yaptığı Maldivler seferlerine mayıs ayı boyunca devam edecek

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THY, Vancouver, Newark ve Türkistan seferlerine başlıyor
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