Başkanın hukuk bürosundan belediyeye icra

Samsun'da CHP'li Atakum Belediyesi, geçen ağustosta bir şirketten 965 bin 125 TL'lik sarf malzeme satın aldı. Belediye bu paranın üçte birini ödedi. Ancak geri kalan miktarda sıkıntılar yaşandı. Şirket, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin sahibi olduğu Deveci Hukuk Bürosu kanalıyla eylül ayında belediyeye yönelik icra takibi başlattı. Büroda görevli avukat Mehmet Ertoy, Atakum Belediye Başkanlığı'ndan 8 bin 669 lira faiz de işletilerek toplamda 685 bin 534 lira alacağını tahsil etmek için takip başlattı.SABAH'a konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Deveci Hukuk Bürosu'ndaki avukatlar açıklama yapacak ve kendileri belgeleri kamuoyuna sunacaklardır. Bu iddialara ilişkin 10 gün önce soruşturma açıldı. O tabeladaki avukatların hepsi kendi adına vergi numarası olan bağımsız avukatlar; eksik bilgiyle insanlara zarar veriliyor" iddiasında bulundu. Ancak bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı. Türkiye Barolar Birliği'nin resmi internet sitesinde Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci, Oğuzhan Öztürk ve Mehmet Ertoy'un çalıştığı işyeri adresinin hepsinin aynı olması dikkat çekiyor.AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdülkadir Köstek ise Belediye Başkanı Deveci'yi eleştirdi.CHP'li belediyenin girift ilişkiler içinde olduğunu söyleyen Köstek, "Sayın Cemil Deveci. Siz Atakum'a hizmet etmek için mi, yoksa uğrattığınız kamu zararlarıyla, ofisiniz dahil birilerini zengin etmek için mi başkan oldunuz?" diye sordu. Twitter'da açıklamalarda bulunan Köstek, "İcra takip sürecine baktığınızda CHP'li başkanın hukuk bürosunda çalışan iki avukattan birinin icra takibini başlattığı diğerinin de zaten belediyenin avukatı olduğu anlaşılıyor. Özetleyecek olursak, doğrudan teminle iş bir şirkete veriliyor. Belediye, borcu icra üzerinden ödeyecek, hukuk bürosu kazanacak, başkan Cemil Deveci'nin mağdur edebiyatı yapacağı yeni bir icra dosyası daha oluşmuş olacak. Peki kamunun uğradığı zararı kim koruyacak?" dedi. Köstek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'CHP'li belediyeler tıkır tıkır işliyor' demişti. Evet görünen o ki, plan tıkır tıkır işliyor" diye konuştu.