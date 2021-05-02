Hapisten çıkan FETÖ'cü yine maklubeye oturdu

ARANAN FETÖ'CÜLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Emniyet güçlerinin incelemesi kapsamında Cuma Kaya'nın hapis cezasını tamamlamasının ardından FETÖ ile irtibatını kesmeyip örgüt lideri Fethullah Gülen'in verdiği demeçleri takip ettiği, ayrıca FETÖ suçlamasıyla aranan ve firari konumda bulunan kişilere saklanması amacıyla yer temin ettiği ortaya çıktı. Savcılık tarafından hakkında soruşturma açılan Kaya'ya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

HAPİSTEN ÇIKIP MAKLUBE SOFRASINA OTURDU

Emniyet güçleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına alınan Kaya'nın dijital materyallerine incelenmesi amacıyla el konuldu. Cuma Kaya'nın örgütle güncel temaslarına dair örgütle özdeşleşmiş maklube fotoğrafları ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in güncel sohbet videoları tespit edildi. Tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kaya, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.