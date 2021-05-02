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Giriş Tarihi: 2.5.2021 08:55

'ndan geçti!

İHA
Rus donanması İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" gemisi boğazdan geçti. Admiral Makarov isimli gemiye botu eşlik etti

İstanbul Boğazı'ndan sabah saatlerinde Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi geçiş yaptı.

SAHİL GÜVENLİK BOTU EŞLİK ETTİ

Marmara Boğazı Rumelihisarı Mevkiinden saat 07.40'ta Rus Donanmasına ait RFS 499 borda numaralı "Admiral Makarov" isimli savaş gemisi geçiş yaptı. Savaş gemisinin boğazdan geçtiği esnada Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Admiral Makarov isimli savaş gemisinin Marmara Denizinden geçip Ege Denizine doğru gideceği tahmin ediliyor.

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Rus donanması İstanbul Boğazı'ndan geçti!
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