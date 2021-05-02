Son dakika haberi: İş insanı Moiz Mitranı AVM'yi birbirine kattı

ŞİKAYET GECİKMEDİ

Cihazdan geçmeye reddeden iş insanı, güvenlik görevlisi H.S.'yee hitaben "Bir daha yolumu kesme. Senin ağzını burnunu kırarım" şeklinde tehdit ederek ardından küfretmeye başladı. Karşılaştığı tepki karşısında şaşkınlığa dönen H.S., iş insanına sakin olmasını söylese de başarılı olmadı. Bunun üzerine genç adam, şikayetçi oldu.