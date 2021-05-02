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Giriş Tarihi: 2.5.2021 20:19

Suriyelilere tam kapanmadan önce 3 bin 455 lira yardım yapıldığı yalan çıktı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Suriyelilere tam kapanmadan önce 3 bin 455 lira yardım yapıldığı yalan çıktı

Suriyeli ailelere tam kapanmadan önce 3 bin 455 lira para yardımı yapıldığına dair sosyal medya platformlarında gerçek dışı bilgiler dolaşıma sokuldu. ’den istifa eden İstanbul Milletvekili Prof. Dr. da bu yalanı yaydı. MKYK Üyesi , Suriyelilere para yardımı yapıldığına yönelik açıklamaları yalanlayarak, “Salgınla mücadele sürerken, Suriyelilere 3 bin 455 lira yardım yalanı, toplumda infial oluşturmaya yönelik ağır tahriktir, suçtur. Yargının konusudur. Suriyelilere devlet bütçesinden yapılan tek kuruşluk yardım yoktur. Muhalefet edin, edin de azıcık insan olun” dedi

Türkiye tam kapanmaya girdikten sonra Suriyeli ailelere tam kapanmadan önce 3 bin 455 lira para yardımı yapıldığına dair sosyal medya platformlarında gerçek dışı bilgiler dolaşıma sokuldu. İlk olarak Murat Girayhan Üçkan isimli kişi, Suriyeli ailelere 3 bin 455 lira para dağıtıldığını ve bu bilginin de resmi kaynaklara dayandırdığını söyledi.

ÖZDAĞ YALANI YAYDI
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ da Suriyeli ailelere para dağıtıldığı yönündeki paylaşımı alıntılayarak, "Bu kadarı fazla hatta fazla ötesi. Mide bulandırıcı. Suriyeli sığınmacılar 2023 seçimlerinden önce vatandaşlık verilerek seçimlerde oy deposu olarak kullanılmak istendiği için Türkler açlıktan intihar ederken besleniyor, destekleniyor. Yeter artık" yorumunu yaptı.

TAYYAR: "SURİYELİLERE DEVLET BÜTÇESİNDEN YAPILAN TEK KURUŞLUK YARDIM YOKTUR"
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Suriyelilere para yardımı yapıldığına yönelik açıklamaları yalanlayarak, "Salgınla mücadele sürerken, Suriyelilere 3 bin 455 lira yardım yalanı, toplumda infial oluşturmaya yönelik ağır tahriktir, suçtur. Yargının konusudur. Suriyelilere devlet bütçesinden yapılan tek kuruşluk yardım yoktur. Muhalefet edin, edin de azıcık insan olun" ifadelerini kullandı.

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Suriyelilere tam kapanmadan önce 3 bin 455 lira yardım yapıldığı yalan çıktı
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