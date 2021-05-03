AK Partili Külünk cami provokasyonu için uyardı: Pandemi provokatörleri her yerde!

Gaziantep'te bir camide, güvenlik güçlerinin müdahalesini gösteren görüntüleri kimi çevreler sosyal medyada yaymaya başladı. Bu görüntüler üzerinden tam kapanma sürecinde halk kışkırtılmaya çalışıldı. Hatta #ibadetimedokunma etiketi üzerinden de yeni bir provokasyon devreye sokuldu. AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, din üzerinden bir provokasyon yapıldığına dikkat çekerek sosyal medyadan bir dizi uyarıda bulundu.

"KOLLUK GÜCÜYLE BİLEREK İNATLAŞMAK KABUL EDİLEMEZ"



Külünk, resmi Twitter hesabından, "Pandemi provokatörleri her yerde. Pandemi sürecinde iktidarı yıpratmak için her yolu deneyen, herkes özveriyle ve fedakârca elinden geleni yapıyorken sosyal asayişi kasten zora sokan, tüm ısrarlı uyarılara rağmen sırf Erdoğan karşıtlığını beslesin diye kolluk gücüyle bilerek inatlaşmak kabul edilemez" dedi.

"ÖRGÜTLÜ, SİSTEMATİK BİR PLANIN PARÇASI OLARAK DEVREYE SOKULDUĞUNU ANLIYORUZ"

Külünk sözlerini şöyle sürdürdü: "17 gün gibi herkesin bayram sonrası inşallah daha iyi günlere ereceğiz diye ekmeğinden, nefesinden kıstığı bir süreçte; bilerek yasağı delen ya 'çevrecilik' veya 'dindarlık' veya başka bir etiketle/gerekçeyle sunulmaya çalışılan olayların arttığını gözlemliyoruz. Üstelik bu olayları incelediğimizde günlük hayatta karşılaşa bileceğimiz 'vatandaş-kolluk gücü arasında gereksiz diyaloglar' masumluğunda kalmadığını; örgütlü, sistematik bir planın parçası olarak devreye sokulduğunu anlıyoruz. Yani bunlar günlük sahadaki iletişim kazaları değil provokasyon olduğunu tespit edebiliyoruz."

"PROVOKASYONUN ANA HEDEFİ 17 GÜNLÜK BU SÜREDE KOLLUK GÜCÜNÜ HAKSIZ DURUMA DÜŞÜRMEKTİR"

Külünk, "Israrla yazıyoruz; Pandemi sürecinde yasaklar bilinmesine rağmen ve herkes büyük bir salgın belasıyla baş etmek için hassas davranırken; sırf iktidarı zor durumda bırakmak için "yasak tanımam! Çünkü iktidar tanımam!" cesaretiyle (!) (masum Dindar vatandaşlardan ayırarak) FETÖ gibi dini maskeler kullanıp emperyalizmin taşeronluğuna soyunanlara ve arkasında duracak iradeye 15 Temmuzdaki gibi asla müsaade edilmemeli" dedi.

"MÜDAHALE ŞEKLİNİN PROVOKASYONU BESLEMEMESİ GEREKİYOR"

Külünk, "Ancak ısrarla söylüyoruz; zaten provokasyonun ana hedefi 17 günlük bu sürede kolluk gücünü haksız duruma düşürmektir. Buna prim vermemek için de müdahale şeklinin provokasyonu beslememesi gerekiyor; özellikle dini mekânlarda daha da dikkatli ve usule uygun davranılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"DİNİ MASKE KULLANANLARIN HER FIRSATTA İKTİDARA EMPERYALİZM ADINA PARMAK SALLAYAN SİCİLLERİ UNUTULMAMALIDIR"

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk sözlerini şöyle tamamladı: "Özellikle dini maske kullananların her fırsatta iktidara emperyalizm adına parmak sallayan sicilleri unutulmamalıdır. Pandemi döneminde Allah'ın ikram ettiği Ramazanda herhangi bir ibadeti yasaklara uyulması için çaba gösteren topluma ve iktidara karşı muhalefet malzemesi yapmak ve bunu da "dindarlığa müdahale" gibi algılatmaya müsaade etmedik, ettirmeyeceğiz."