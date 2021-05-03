CHP'li Akpolat 978 at kaybolunca atlarla çektirdiği fotoğrafları sildi!

Tek tırnaklıların boynunun ortasına uygulanan mikroçiple hayvan hareketleri izlenebiliyor. Tek tırnaklılar, hayvanın doğumundan itibaren en geç 12 ay içinde kimliklendirilecek. Hayvan, sütten kesilmemiş taysa ve 12 aydan önce doğduğu işletmeyi terk edecekse, işletmeyi terk etmesinden önce kayıt altına alınacak. Bakanlık, gerek görmesi halinde tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya doğduğu takvim yılıyla sınırlayabilecek.

12 AY İÇERİSİNDE KAYDA ALINDI

Bu amaçla Bakanlıkça Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde tek tırnaklı kayıt sistemi modülü kurulurken, söz konusu hayvanlar bu sistemde kayıt altına alınacak. Bugüne kadar herhangi bir nedenle tanımlanmayan her yaştaki tek tırnaklı hayvanlar, 12 aylık tanımlama süresine bakılmadan 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren 12 ay içerisinde kayda alındı.

Düzenlenecek tek tırnaklı kimlik belgesinde, hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler bulunacak. Kimliğe, hayvanın eşkâli, işaret ve nişaneleri de kaydedilecek.

SATIŞ YERLERİNE GİREMEYECEK

Kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda hayvan sahibine, idari para cezası uygulanacak.

Kimliklendirilmemiş tek tırnaklıların nakil sırasında yakalanması halinde hayvan sahibine ya da bakıcısına da idari para cezası kesilecek. Bu hayvanların da kimliklendirilmelerinin ardından gideceği yere sevkine izin verilecek.

Doğal ortamda yaşayan yabani veya yarı yabani tek tırnaklılar, evcil kullanıma getirilmesi halinde kimliklendirilecek.

Tek tırnaklının ölümü halinde, hileli kullanılmasının önüne geçilmesi için mikroçip çıkarılarak veya boyunda imha edilecek. Kimlik belgesi de mühürlenerek ya da delinerek "geçersiz" hale getirilecek.

https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4274/At-Ve-Eseklere-Mikrocipli-Takip

ALTUNAY: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İHMALLERİ NEDENİYLE 978 AT KAYIP"

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmalleri nedeniyle 978 at kayıp" ifadelerini kullanmıştı.

"224 AT ÖLMÜŞTÜR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıp atlara ilişkin açıklamada bulundu ve "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" denildi.

KELEŞ: "PEKİ YA DİĞERLERİ?"

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Elif Şahin Keleş; "İBB'den kalpleri acıtan ilk itiraf geldi: "Atların 224 tanesi bakımsızlıktan öldü" Peki ya diğerleri?" ifadelerini kullandı.