Eski milletvekili koronavirüse yenik düştü

Karabük Üniversitesi'nin kurucu rektörleri arasında yer alan Prof. Dr. Burhanettin Uysal, bazı semptomlarının olması üzerine 1 Nisan'da hastaneye başvurdu. Burada yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Uysal, evinde karantinaya alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Uysal hastaneye kaldırılarak tedavisine başlandı. 26. dönem AK Parti Karabük Milletvekili olarak görev yapan Uysal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'GENEL SAĞLIK DURUMUM İYİ DEMİŞTİ'

Burhanettin Uysal, 24 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Değerli hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Covid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle birkaç gün evimde izole şekilde dinlenmeye başlamıştım. Fakat kendimi iyi hissetmemem sonrası hastaneye yatışım gerçekleşti. Bu gün tedavim 23. Gününde devam ediyor. Genel sağlık durumum iyi Allah'a hamd olsun. Geçmiş olsun mesajları ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu mübarek günler hürmetine şifa bekleyen tüm hastalara Şafi ismiyle şifalar nasip eylesin. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Burhanettin Uuysal'ın ölümü kurucu rektörleri arasında yer alan Karabük Üniversitesi'nde de üzüntüye yol açtı. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Karabük Üniversitesinin kuruluşunda ve bugünlere ulaşmasında, sanayi kenti Karabük'te üniversite eğitiminin kurumsal bir yapı içinde başlamasında öncü rol üstlenen hepimizin üzerinde emeği olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Karabük Üniversitesi ailesinin büyük değeri olan hocamızın, eserleri ve emekleri asla unutulmayacaktır. Karabük Üniversitesi ailesi olarak değerli hocamıza Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

Burhanettin Uysal'ın cenazesi ikindi namazına müteakip Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.