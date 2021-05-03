FETÖ’nün şike kumpasına iki hafta ara! 17 Mayıs’ta son savunmalar alınacak

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 88 sanıklı davanın en son 10 Şubat'ta yapılan duruşmasında mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderilmiş ve duruşmayı 3 Mayıs'a ertelemişti. Cumhuriyet savcısı ise davanın esasına ilişkin mütalaasını 13 Nisan'da tamamlamış ve FETÖ'nün kapatılan eski STV kanalı genel yayın yönetmeni Hidayet Karaca ile dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ın aralarında olduğu 60 sanığın cezalandırılmasını istemişti. Savcının mütalaasında Ardıç'a 3 bin 111 yıla, Karaca'ya 2 bin 445 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmüştü. Bir sanığın tüm suçlardan beraati istenirken, 27 sanık için de "beraat", "davanın reddi" yada herhangi bir "hüküm veya ceza verilmesine yer olmadığı" yönünde kararlar verilmesi talep edilmişti.

MAHKEME OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Bugün yapılması planlanan duruşmasında ise savcının, mütalaasını tekrarladıktan sonra sanıkların son savunmalarının alınmasına başlanacaktı. Ancak Hükümetin koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kapanma kararı nedeniyle Silivri Cezaevi girişindeki binada yapılacak olan duruşma da gerçekleşmedi. Durumu değerlendirmek için toplanan mahkeme heyetinin bazı yeni kararlar alıp duruşmayı da 17 Mayıs'a ertelediği öğrenildi.

Mahkemenin kararında, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun da 27 Nisan 2021'de tam kapanma tedbirlerine ilişkin ilan yayınladığı belirterek, bu kapsamda duruşmalara ara verildiği kaydedildi.



Mahkeme heyeti, "FETÖ üyeliği" ile suçlanan sanıklardan İbrahim Emre ve Furkan Durmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına da karar verdi. Heyet, Emre ve Durmaz ile birlikte başka FETÖ davalarından tutuklu olan ancak bu davada tutuksuz yargılanan İlhan İşbilen, Hidayet Karaca, Nazmi Ardıç, Ahmet Kalender, İdris Çağatay Yıldırım, Muhammed Kaya ve Mesut Aydın'ın bir sonraki duruşmaya görüntülü olarak bağlanmaları için cezaevi müdürlüklerine talimat yazdı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklara da yeni duruşma gününü bildiren tebligat yapıldı.

SON SAVUNMALAR ALINACAK

17 Mayıs'ta yapılacak duruşmada, savcının mütalaasına karşı sanıkların son savunmalarının alınmasına başlanacak.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den gelen talimat üzerine İstanbul Yenibosna'daki örgüte ait Zaman gazetesinde yapılan toplantıda planlandığı, bu toplantının ardından 2011 yılında dönemin Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve arkadaşlarına, suç örgütü oldukları ve maçlarda şike yaptıkları suçlamasıyla operasyon gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.



Davada elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte kapatılan Zaman gazetesi genel müdürü Ekrem Dumanlı, FETÖ'ye ait kapatılan Fatih Üniversitesi rektörü Şerif Ali Tekalan, işadamı İhsan Kalkavan, eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun aralarında olduğu 16 firari sanığın dosyaları ayrılmıştı.

Bu davada sadece "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer, avukatlar Ali Çelik, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli'nin dosyaları da daha önce ayrılmıştı. 30 Aralık 2020'de bu 5 sanıkla ilgili kararını açıklayan mahkeme heyeti Baransu, Yılmazer ve Çelik hakkındaki davayı, aynı suçtan başka davalar olduğu için reddetmişti. Heyet, Fetullah Gülen'in avukatı Orhan Erdemli'ye "örgüte yardım" suçundan 1 yıl 10,5 ay; STV avukatı Nazif Aktaş'a da aynı suçtan 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.