İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, tam kapanma çalışmalarını yerinde takip etti

"ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE KONTROLLER DEVAM EDİYOR"

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sabah saatlerinden bu yana, 26 değişik kontrol ve denetim noktasına bağlanarak, çalışmalar hakkında bilgi aldığını söyledi. Ersoy, "Tedbirlerimizin uygulanmasını sağlamak, milletimizin bu beladan bir an evvel kurtulmasına katkıda bulunmak amacıyla güvenlik birimlerimiz ülkemizin her köşesinde yoğun şekilde kontrollerine devam ediyor. Bugün 2 bin 370 jandarma, 3 bin 186 emniyet kontrol ve denetleme noktalarımızda, toplam 53 bin 482 görevlimiz marifetiyle denetimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.