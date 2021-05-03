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Giriş Tarihi: 3.5.2021

İmamoğlu “Yalan üretim merkezi” gibi

ANKARA
İmamoğlu “Yalan üretim merkezi” gibi

AK Parti’nin hazırladığı rapora göre ’li , en çok yalan söyleyen isimler arasında ilk sırada yer aldı. İmamoğlu en fazla ’la ilgili gerçekdışı bilgiler verdi

AK Parti Medya Tanıtım Başkanlığı'nın hazırladığı haftalık raporda Nisan ayının son haftasında algı operasyonu yapmak için yalan söyleyen iki siyasetçi, bir yazar olmak üzere üç kişiye dikkat çekti. Bunları da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve yazar Berrin Sönmez olarak sıraladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kanal İstanbul projesine yönelik yalanlarıyla ilk sırada yer aldı. Bir televizyon kanalında soruları cevaplayan İmamoğlu proje ile ilgi 4 yalan birden söyleyerek halkın kafasının karıştırmak istedi.

İMAMOĞLU'NUN YALANLARI VE GERÇEKLER
YALAN 1: Tankerler Kanal İstanbul'dan geçemeyecek.
Gerçek: İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 99'u, tankerlerin neredeyse tamamı kanaldan geçebilecek.
YALAN 2: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti 11.5 milyar TL.
Gerçek: Kanaldan geçen bir köprünün maliyeti yaklaşık 1,8 milyar TL.
YALAN 3: Kanal üzerinde 8 köprü olacak.
Gerçek: Kanal üzerinde 6 köprü olacak.
YALAN 4: Kanal İstanbul'un yapım maliyeti 80 milyar dolar.
Gerçek: Kanal İstanbul'un maliyeti 15 milyar dolar.

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İmamoğlu “Yalan üretim merkezi” gibi
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