Kabaktepe: Fatih Sultan Mehmed Han eşsiz bir komutan, zeki bir idareci

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Sultan Mehmed Han'ın vefatının 540. yıldönümüm sosyal medyadan andı. Kabaktepe, Fatih Sultan Mehmed Han'ın eşsiz bir komutan ve zeki bir idareci olduğunu belirterek, "Alim, sanatkar, şairler ile sohbet etmeyi seven bir entelektüel" dedi.

"EŞSİZ BİR KOMUTAN, ZEKİ BİR İDARECİ"

Kabaktepe, şu ifadeleri kullandı: "Eşsiz bir komutan, zeki bir idareci. Alim, sanatkar, şairler ile sohbet etmeyi seven bir entelektüel. "Avni" mahlasıyla şiirler yazan bir şair, aynı zamanda iyi bir okur. Çağ açıp, çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han'ı rahmetle anıyorum.