Kılıçdaroğlu’ndan görülmemiş pişkinlik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara ilişkin pişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, o gece Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti. KRT TV canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, "Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor" şeklindeki soruya "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı.Onu ayrıca tartışırız" dedi. Kılıçdaroğlu, 3 Eylül 2010'da Kral FM'de "Gezegen Mehmet"in programına katılmış ve "Askere karşı çıkacağız diye yargının bağımsızlığını da yok etmeyelim. Kim darbe girişimi yaparsa o tankın önüne ilk ben çıkacağım" demişti. Kılıçdaroğlu, 15 Nisan 2017 tarihinde de "Siz 15 Temmuz gecesi tankın önüne neden çıkmadınız? Daha önce böyle bir demeciniz olmuştu..." sorusuna "İyi de tank getirselerdi, nerede tank?" cevabını vermişti.AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili avukat M. Emin Akbaşoğlu "15 Temmuz gecesi hainlerin arasından onların izniyle geçtiğini itiraf eden bunu da marifetmiş gibi anlatan Kılıçdaroğlu'na yaptığının demokrasi adına yüz kızartıcı utanılacak bir şey olduğunu ajans, hatırlatmadı mı? Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak sayın Kemal Kılıçdaroğlu?" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı AR-GE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen de "Sayın Erdoğan namert köprülerinden geçmez, o köprüleri milletimizle birlikte yıkıp geçer sayın Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.