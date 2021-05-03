Son Dakika Haberi... Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! İhracatta sevindiren rakamlar

Son Dakika Haberi... Bakan Muş, 2021 yılı nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, 2021 yılının ilk çeyreğinde ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 17,2 oranında artarak 50 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 9,6 oranında artış ile 61 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, "Nisan ayında da ihracattaki güçlü performansımız devam etmiş, ihracatımız yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm zamanların en yüksek Nisan ayı ihracat rakamını ve ayrıca tüm yılların ikinci en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Pandemi öncesi 2019 yılı ile karşılaştırıldığında ise ihracatımızın, Nisan ayında yüzde 22,3 oranında arttığı görülecektedir. Bugün itibarıyla ihracatımızın pandemi öncesi seviyelerin de üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. İthalatımız ise Nisan ayında, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 61,4 artarak 21,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aylık ithalatımız pandemi öncesi dönemle karşılaştırıldığında, 2019 yılı Nisan ayına göre ithalatımızın yüzde 21,1 oranında artış gösterdiği görülmektedir" diye konuştu.