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Giriş Tarihi: 4.5.2021

- hattı 4 Eylül’de açılıyor

Ankara- Sivas YHT hattı 4 Eylül’de açılıyor
Ankara Sivas arasında yapımı büyük oranda tamamlanan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının 4 Eylül'de açılması planlanıyor. Ankara ile Sivas arasını kapsayan, 393 kilometre uzunluğa sahip YHT projesinde çalışmalar devam ediyor. YHT hattında 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 53 viyadük, 217 alt ve üst geçit ile 61 köprü ve menfez inşa edildi. Ankara- Sivas arasında YHT hattının büyük bölümünün tamamlanmasıyla başlatılan performans testleri devam ediyor. YHT hattının 4 Eylül'de açılması bekleniyor. DHA
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Ankara- Sivas YHT hattı 4 Eylül’de açılıyor
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