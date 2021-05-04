Bombayı 250 dolara taşımışlar

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda 5 kilo ağırlığında 6 plastik patlayıcıyla yakalanan ve tutuklanan 3 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. SABAH şüphelilerin ifadelerine ulaştı. Silivri Cezaevi'nde kaldığı dönemde tanıştığı bir arkadaşının kendisine 250 dolarlık silah taşıma işi olduğunu anlatan Y.S. (39), Kovid-19 virüsü taşıması nedeniyle karantinada olduğunu, arkadaşı İ.Z.'yi arayarak yardım istediğini, çantada bomba olduğunu bilmediğini, öğrendiğinde bombayı bırakıp kaçmalarını söylediğini iddia etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 28 Nisan'da otogar ve çevresinde Kovid-19 önlemleri denetimi sırasında şüphelenilen 2 kişinin kaçmaya çalışması üzerine yaşanan kovalamaca sonucu R.A. (26) ve İ.Z. (24) yakalanmıştı.