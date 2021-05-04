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Giriş Tarihi: 4.5.2021 15:57 Son Güncelleme: 4.5.2021 15:59

'li vekilin '' paylaşımına tepki: Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
CHP'li vekilin 'Dersim Katliamı' paylaşımına tepki: Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!

Adana Milletvekili İsmail Koncuk’tan, Bursa Milletvekili ’ın ‘’ açıklamasına tepki geldi. Koncuk, "Bu arkadaş CHP Bursa milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır” dedi.

Adana Milletvekili İsmail Koncuk; Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" ifadelerini eleştirdi.

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞIYOR MU?"

İsmail Koncuk, şunları söyledi:

"Bu arkadaş CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi. Kimi suçladığının farkında mı, acaba? Atatürkçü CHP seçmeninin bu arkadaşa bir sözü mutlaka vardır. Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!"

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CHP'li vekilin 'Dersim Katliamı' paylaşımına tepki: Atatürk'ün partisine yakışıyor mu? Yazık!
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