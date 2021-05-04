Dambıl cinayetinde yeni gelişme! Vahşi kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

'TARTIŞMA ÖLDÜRME İRADESİNİ ETKİLEMEZ'

İddianamede şüpheli ile maktul arasında olaydan önce kısa bir tartışmanın varlığı kabul edilse de bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan şüphelinin öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle öldürme eyleminin tasarlanarak gerçekleştirildiğinin kabulünde zorunluluk bulunduğu ifade edildi.

YALAN BEYANLA KURTULMAYA ÇALIŞTI

Şüpheli Erol Yenisu'nun emniyette verdiği ifadesinde maktul uyku halindeyken suçu işlendiğini beyan etmesine rağmen savcılık ve hakimlik ifadesinde beyanını inkar ederek maktul uyanıkken ve telefonda bir şey izlerken eylemini gerçekleştirdiğini iddia etti. İddianamede olay yerinde çekilen fotoğraflar ve video görüntülerinin incelenmesinde maktule ait telefonun kılıfı içerisinde yatağa uzak mesafede şifonyerin üzerinde bulunduğu ve telefona ait kulaklığın yatağında yanındaki etajerin üzerinde bulunduğu belirtildi. Değerlendirme kısmında telefonun uzakta bulunmasının şüphelinin bu yöndeki savunmasının doğru olmadığını, şüphelinin maktulün uyku halindeyken kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini kolaylıkla gerçekleştirdiği iddia edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Erol Yenisu'nun 'Kendini savunamayacak durumda bulunan eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



Tutuklu şüpheli Erol Yenisu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.