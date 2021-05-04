Dambıl cinayetinde yeni gelişme! Vahşi kocanın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İstanbul Pendik'te meydana gelen korkunç olayda Erol Yenisu, boşanma aşamasında olduğu 3 çocuk annesi olan eşi Hanife Yenisu'nun kafasını spor aleti dambıl ile ezerek öldürmüştü. Vahşi kocanın cinayetin ardından olay yerinden ayrıldığı görüntüler güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde, Erol Yenisu'nun binadan çıktığı, soğukkanlı bir şekilde maskesini taktığı ve teslim olmak için polis merkezine gittiği görülmüştü.
GEÇMİŞTE EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erol Yenisu ve Hanife Yenisu'nun 25 yıldır evli olduğu ve aralarında uzun süredir geçimsizlik bulunduğu anlatıldı. İddianamede Hanife Yenisu'nun geçtiğimiz Ocak ayında eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemenin Hanife Yenisu'ya koruma kararı verdiği belirtildi. Söz konusu karara Erol Yenisu'nun öfkelendiği ve evden ayrılarak yaklaşık 2-3 hafta yurdun değişik illerini gezdikten sonra eve dönerek çocukları ve eşiyle birlikte yaşamaya devam ettiği kaydedildi.
ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TESLİM OLDU
Olay günü 22 Şubat 2021 tarihinde şüphelinin oğlunu işe gönderdikten sonra, çocuklarının evde ağırlık çalışmasında kullandıkları dambılın demir çubuğu ile eşi Hanife Yenisu'ya birkaç kez vurduğu ve eşini öldürdüğü belirtildi. Şüpheli Erol Yenisu'nun olayın ardından karakola gidip teslim olduğu aktarıldı.
KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNİ ELEŞTİRMİŞ
İddianamede şüpheli Erol Yenisu'nun olaydan yaklaşık 1 ay önce 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Önlenmesine Dair Kanun'u eleştirir nitelikte mesaj attığı dikkate alınarak şüphelinin öldürme eylemini daha önce kurguladığı ve eylemini kurgu dahilinde gerçekleştirdiği öne sürüldü.
'TARTIŞMA ÖLDÜRME İRADESİNİ ETKİLEMEZ'
İddianamede şüpheli ile maktul arasında olaydan önce kısa bir tartışmanın varlığı kabul edilse de bu tartışmanın öldürmeye kararlı olan şüphelinin öldürme iradesini etkileyen bir durum olarak kabul edilemeyeceği ve bu nedenle öldürme eyleminin tasarlanarak gerçekleştirildiğinin kabulünde zorunluluk bulunduğu ifade edildi.
YALAN BEYANLA KURTULMAYA ÇALIŞTI
Şüpheli Erol Yenisu'nun emniyette verdiği ifadesinde maktul uyku halindeyken suçu işlendiğini beyan etmesine rağmen savcılık ve hakimlik ifadesinde beyanını inkar ederek maktul uyanıkken ve telefonda bir şey izlerken eylemini gerçekleştirdiğini iddia etti. İddianamede olay yerinde çekilen fotoğraflar ve video görüntülerinin incelenmesinde maktule ait telefonun kılıfı içerisinde yatağa uzak mesafede şifonyerin üzerinde bulunduğu ve telefona ait kulaklığın yatağında yanındaki etajerin üzerinde bulunduğu belirtildi. Değerlendirme kısmında telefonun uzakta bulunmasının şüphelinin bu yöndeki savunmasının doğru olmadığını, şüphelinin maktulün uyku halindeyken kendisini savunamayacak durumda olmasından faydalanarak eylemini kolaylıkla gerçekleştirdiği iddia edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
İddianamede şüpheli Erol Yenisu'nun 'Kendini savunamayacak durumda bulunan eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
Tutuklu şüpheli Erol Yenisu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.