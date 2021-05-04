Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek’te

"İLİŞKİLERİMİZİ ELE ALMAK ÜZERE BOSNA HERSEK'TEYİZ"

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, "Çok boyutlu ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere dost ve kardeş Bosna Hersek'teyiz" ifadelerini kullandı.