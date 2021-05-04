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Giriş Tarihi: 4.5.2021 19:50 Son Güncelleme: 4.5.2021 19:53

Çavuşoğlu, ’te

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek’te

, Slovenya ziyaretinin ardından ’e geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya ziyaretinin ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Saraybosna'da bulunan Kovaçi Şehitliği ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, ardından 16. yüzyılda kurulmuş olan Osmanlı dönemine ait Başçarşı'yı gezdi.

"İLİŞKİLERİMİZİ ELE ALMAK ÜZERE BOSNA HERSEK'TEYİZ"

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise, "Çok boyutlu ilişkilerimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere dost ve kardeş Bosna Hersek'teyiz" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bosna Hersek’te
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