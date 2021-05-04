İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması

İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma başlatıldığı yönündeki haberlerle ilgili soruya yanıt veren Çataklı, "Çataklı konuya ilişkin olarak, "İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." ifadelerini kullandı.

ALPARSLAN KUYTUL VE YANDAŞLARININ PROVOKASYONUNU TEK TEK AÇIKLADI

Çataklı, Alparslan Kuytul'un FETÖ'yü desteklediğini ve defalarca provokasyona kalkıştığını söyledi.

Çataklı şöyle konuştu:

Bazı detaylar Gaziantep Valiliği ve EGM tarafından paylaşıldı. Alparslan Kuytul kimdir? Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta manipule etmeye çalışan bir kişi. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeye çalışan bir kişi.

Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'ın son gününde Müslümanların camilerde itikafa girmesiyle ilgili tavsiyede bulundu. İçinde bulunduğumuz süreç ortada. İtikafların evlerde yapılmasıyla ilgili Diyanet'in tavsiyesi oldu. Provokasyon Ramazan ayının başında teravihlerin evde kılınmasıyla ilgili tavsiye ile başladı. Ne oldu Gaziantep'te? Bu kişiler bu süreci işletmeden girdiler, bütün kuralları pandemi kuralları da dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler. Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler. Ancak bunlar mukavemette bulundular. Hele hele camide söylenemeyecek ifadelerle, küfürlerle karşılık verdiler.