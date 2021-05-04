İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıklaması

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.
Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonu düzenlendiğini bildirdi. Çataklı, "Nisan ayında 8'i sözde üst düzey 115 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE DENETİMLER
İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında nisan ayında 11 milyon 463 bin 48 denetim yapıldığını duyurdu.
"8'İ SÖZDE ÜST DÜZEY 115 TERÖRİST ETKİSİZ"
Çataklı, nisan ayında 10 bin 759 iç güvenlik operasyonunda, 8'i sözde üst düzey 115 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇIKLAMASI
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma başlatıldığı yönündeki haberlerle ilgili soruya yanıt veren Çataklı, "Çataklı konuya ilişkin olarak, "İmamoğlu ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir işlemi bu. İstanbul Başsavcılığı bir talepte bulunmuş, sayın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ilgili. Bu iddialara üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir işlem var. Bize gönderildi. Dolayısıyla her Cumhuriyet Başsavcılığından gelen işlemlere nasıl rutin olarak yapmamız gerekenler varsa bu süreçte yürüyor." ifadelerini kullandı.
ALPARSLAN KUYTUL VE YANDAŞLARININ PROVOKASYONUNU TEK TEK AÇIKLADI
Çataklı, Alparslan Kuytul'un FETÖ'yü desteklediğini ve defalarca provokasyona kalkıştığını söyledi.
Çataklı şöyle konuştu:
Bazı detaylar Gaziantep Valiliği ve EGM tarafından paylaşıldı. Alparslan Kuytul kimdir? Kamuoyu tarafından bilinmesini isteriz. Din kisvesi altında dini istismar eden bir kişi. FETÖ'yü savunan bir kişi. 15 Temmuz'u örtmeye çalışan bir kişi. Türkiye'nin menfaatine ne varsa her fırsatta manipule etmeye çalışan bir kişi. Sürekli güvenlik güçlerimizle karşı karşıya gelmeye çalışan bir kişi.
Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'ın son gününde Müslümanların camilerde itikafa girmesiyle ilgili tavsiyede bulundu. İçinde bulunduğumuz süreç ortada. İtikafların evlerde yapılmasıyla ilgili Diyanet'in tavsiyesi oldu. Provokasyon Ramazan ayının başında teravihlerin evde kılınmasıyla ilgili tavsiye ile başladı. Ne oldu Gaziantep'te? Bu kişiler bu süreci işletmeden girdiler, bütün kuralları pandemi kuralları da dahil hepsini ihlal ederek camilere girdiler. Din görevlilerimiz bunları ikaz ettiler. Ancak bunlar mukavemette bulundular. Hele hele camide söylenemeyecek ifadelerle, küfürlerle karşılık verdiler.
'ALPARSLAN KUYTUL GÖZALTINA ALINDI'
Din görevlisi arkadaşlarımız kolluk kuvvetlerine çağrıda bulundu. Orada bulunmaması gereken bir personelimizin orada bulunduğu ve gaz kullandığını biliyoruz. Bu kişi ile ilgili işlem başlatıldı. İş burada kalmadı. Başta Adana ve Gaziantep olmak üzere 40 ayrı noktada onlarca yandaşıyla birlikte bu kişi provokasyonu sürdürmek istedi. Dün gece kolluk birimlerimiz gerekli işlemleri yaparak bu provokasyona mani oldu, Alparslan Kuytul da gözaltında.