Alparslan Kuytul yandaşı provokatörlerle ilgili flaş gelişme

Gaziantep'te 3 ayrı camide toplanıp itikâfta bulunacaklarını açıklayarak, pandemi koşuları nedeniyle yapılan uyarılara rağmen dağılmayınca da gözaltına alınan 76 kişi idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, önceki gün 3 ayrı camide toplanan ve kendilerini "Alparslan Kuytul gönüllüleri" olarak adlandıran 76 kişi, cami görevlilerinin uyarılarına rağmen dağılmayınca durum polise bildirilmiş, güvenlik güçleri dışarı çıkmamakta ısrar edip, devlete karşı sivil itaatsizlik başlattığını söyleyen kişilere müdahalede ederek gözaltına almıştı.

"Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmek"ten idari para cezası uygulanan 76 kişi hakkında ayrıca 'Polis memuruna mukavemette bulunmak, tehdit ve hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.