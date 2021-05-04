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Giriş Tarihi: 4.5.2021 16:48

Mehmetçik'ten bölgesine yardım eli

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli

Mehmetçik, Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. Mehmetçik 121 ailenin ihyacını giderdi sağlık taramasını yaptı.

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. Mehmetçik 121 ailenin ihyacını giderdi sağlık taramasını yaptı.

Mehmetçik, dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Terörden arındırılan Barış Pınarı bölgesinde de sivil halka yardımlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda,

"Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki 45 aileye gıda, 55 çocuğa kıyafet ve kırtasiye yardımı ile 21 hastanın sağlık taraması yapıldı. Ayrıca, bölgedeki çocuklarla ağaç dikme faaliyeti gerçekleştirildi"denildi.

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Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
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