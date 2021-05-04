Ramazan’da alkol partisi kana bulandı! İYİ Parti'li vekilin danışmanı sarhoşken arkadaşını 6 yerinden bıçakladı



Bıçaklanan A.E'nin eşi D.E. polis sorgusunda yaşananları şöyle anlattı: "Gökhan ve M.T'nin mangal yakmak ve birlikte alkol almak için bize geldiler. Eşim Gökhan ve M.T. geç olduğu için bizde kalmalarını teklif etti. Gökhan, 'Sana mı soracağız demesiyle, eşim 'O zaman gidin' dedi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı."