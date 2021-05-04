Samsun Valiliği'nden vatandaşlara kritik uyarı: Rehavete kapılmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Bazı illerimizde düşüş gözlemlenirken, çok yüksek riskli iller arasında yer alan Samsun'da da ciddi bir vaka azalaşı yaşandı.
Samsun'da 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısı 481,90'dan 267,54'e gerilerken, Samsun Valiliği vatandaşları rehavete kapılmaması için uyardı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kıymetli Samsunlular; vaka sayılarında oğul 4 haftadır yakaladığımız ve bu hafta 40. sıraya kadar inmemizi, tedbir ve kurallara azami oranına dikkat edildiğinde salgınla başarıya ulaşabileceğimize olan inancımızı artırdı. Ancak, bu güzel gelişme bizi asla rehavete sevk etmemeli ve bayram sonrası için ümit ettiğimiz çok daha sağlıklı günlerle aramıza mesafe koymamalıdır. Bu konuda dikkatli davranmaya devam ederek, verilen emeklerin heba fırsatı vermeyeceğinize, desteğiniz için teşekkür ederiz"