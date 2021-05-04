Samsun Valiliği'nden vatandaşlara kritik uyarı: Rehavete kapılmayın

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıymetli Samsunlular; vaka sayılarında oğul 4 haftadır yakaladığımız ve bu hafta 40. sıraya kadar inmemizi, tedbir ve kurallara azami oranına dikkat edildiğinde salgınla başarıya ulaşabileceğimize olan inancımızı artırdı. Ancak, bu güzel gelişme bizi asla rehavete sevk etmemeli ve bayram sonrası için ümit ettiğimiz çok daha sağlıklı günlerle aramıza mesafe koymamalıdır. Bu konuda dikkatli davranmaya devam ederek, verilen emeklerin heba fırsatı vermeyeceğinize, desteğiniz için teşekkür ederiz"