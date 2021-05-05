Kaybolan 978 at nerede? Ruam iddiası kan dondurdu

SAĞLIKLI ATLAR ÖLDÜRÜLDÜ

Kaybolan atlarla alakalı paylaşımlarda bulunan ada sakinlerinin kullandığı sosyal medya hesabından ise "1179 at satın almış Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki burada atları bilen biriyle çalışmak yerine, İBB adına görev ve sorumluluğu bulunmayan bir parti başkanı ile çalıştı. Bu kez belki konu başka. Ama atlarla ilgili hatalarda, Akpolat'ın yönlendirmeleri etkili." İfadelerini kullandı. Öte yandan bazı ada sakinleri İBB'nin sorumluluğundaki 224 atın çeşitli sebeplerden öldürdüğünü, sağlıklı atların ruam hastası atlarla birlikte kasıtlı olarak aynı ortama kapatıldığını ve hastalığın yayılması sonrası çok sayıda atın itlaf edildiğini iddia etti. Gerçeklerin ise 2 ay sonra yapılan muayenede ortaya çıktığını öne sürdü.