HDP'li Meral Danış Beştaş'ın 'sınır ötesi operasyon' hazımsızlığı: PKK'yı vurmayın

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş TBMM'de birtakım açıklamalarda bulundu. Beştaş, bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG/YPJ/HPG'ye yönelik düzenlenen sınır ötesi operasyonlarının durdurulmasını istedi. Operasyon yerine 'müzakere ve diyalog' istiyoruz safsatasında bulunan HDP Grup Başkanvekili, açıklamasını yine bir şekilde terörist başı Abdullah Öcalan'a getirdi.
PKK'YI VURMAYIN ÇAĞRISI
Meral Danış Beştaş'ın bölücü terör örgütünü savunan açıklamaları şöyle:
"Şu anda 24 Nisan'da bir sınır ötesi operasyon duyurusu yapıldı. Irak Kürdistan bölgesine kara ve hava operasyonları yapılıyor. Bu operasyonlar yeni mi? Yıllardır, 10 yıllardır bu sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.
Çözüm yolu demokratik siyasettedir, müzakerede ve diyalogdadır. Aksi halde acı çekmeye devam edeceğiz. Çözüm Türkiye'nin içindedir sınır ötesinde değildir. Türkiye siyasetindedir.
Bu savaş ve inkar politikasının bir diğer yanı da İmralı'da Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrittir.