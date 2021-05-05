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Giriş Tarihi: 5.5.2021 20:54 Son Güncelleme: 5.5.2021 21:36

'li 'ın 'sınır ötesi operasyon' hazımsızlığı: 'yı vurmayın

AA
HDP'li Meral Danış Beştaş'ın 'sınır ötesi operasyon' hazımsızlığı: PKK'yı vurmayın

Grup Başkanvekili , TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarına ilişkin skandal ifadeler kullanıldı. 'ya yapılan sınır ötesi operasyonların durdurulmasını isteyen Beştaş, "Çözüm Türkiye'nin içindedir sınır ötesinde değildir" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş TBMM'de birtakım açıklamalarda bulundu. Beştaş, bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG/YPJ/HPG'ye yönelik düzenlenen sınır ötesi operasyonlarının durdurulmasını istedi. Operasyon yerine 'müzakere ve diyalog' istiyoruz safsatasında bulunan HDP Grup Başkanvekili, açıklamasını yine bir şekilde terörist başı Abdullah Öcalan'a getirdi.

PKK'YI VURMAYIN ÇAĞRISI

Meral Danış Beştaş'ın bölücü terör örgütünü savunan açıklamaları şöyle:

"Şu anda 24 Nisan'da bir sınır ötesi operasyon duyurusu yapıldı. Irak Kürdistan bölgesine kara ve hava operasyonları yapılıyor. Bu operasyonlar yeni mi? Yıllardır, 10 yıllardır bu sınır ötesi operasyonlar devam ediyor.

Çözüm yolu demokratik siyasettedir, müzakerede ve diyalogdadır. Aksi halde acı çekmeye devam edeceğiz. Çözüm Türkiye'nin içindedir sınır ötesinde değildir. Türkiye siyasetindedir.

TERÖRİST BAŞI, YİNE GÜNDEMLERİNDE

Bu savaş ve inkar politikasının bir diğer yanı da İmralı'da Abdullah Öcalan'a uygulanan tecrittir.

Peki Abdullah Öcalan neden tecritte tutuluyor? Çünkü Sayın Öcalan her konuşmasında halka barış mesajı veriyor. Aslında özgürlük ve bir arada yaşama mesajı veriyor. Kürt halkı Abdullah Öcalan'ın barışı istediğini biliyor."

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HDP'li Meral Danış Beştaş'ın 'sınır ötesi operasyon' hazımsızlığı: PKK'yı vurmayın
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