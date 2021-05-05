Ankara Çankaya'da 900 kişiyi evsiz bırakan istinat faciasının ardından yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Ramazan Bayramı'na kadar binaların yıkılma ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlanacak. Çankaya Belediyesinin ihmali sonucunda istinat duvarı kayan binalar kontrollü şekilde tek tek yıkılıyor.

Ankara'nın Çankaya İlçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda yapımına başlanan inşaat çalışmaları sırasında üst tarafında bulunan 8 katlı Açelya apartmanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti. Yıkılma tehlikesine karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı bölgedeki 21 binada oturanları tahliye etmişti. Büyük bir faciadan kurtulan bina sakinlerinin aylar öncesinden CHP'li Çankaya Belediyesi'ni uyardığı ortaya çıkmıştı. SABAH o belgelere ulaşmıştı. Risk önceden görülmüş ancak uyarılara rağmen çalışma engellenmemişti.

İstinat faciasında yıkım sürüyor! Çankaya Belediyesi'nin ihmali nedeniyle binalar tek tek yıkılıyor | Video

ÇEVRE BAKANLIĞI'NIN ÇALIŞMALARI HIZLA İLERLİYOR



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde Ramazan Bayramı'na kadar binaların yıkılma ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlanması hedefleniyor. Bakanlık tarafından yapılan eşya yardımının dışında kiracılara bir defaya mahsus olmak üzere 2 bin 500 lira, ev sahiplerine ise anahtar teslim edilinceye kadar ilk 5 ayı peşin olmak üzere aylık 1150 lira kira yardımı süreci başlatıldı. Bugüne kadar 210 hak sahibine kira ödemesi gerçekleştirildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığının da Ankara Valiliği aracılığıyla Açelya Apartmanı'ndaki vatandaşlara 10'ar bin lira yardımda bulundu. Alana yapılacak kentsel dönüşüm projesinin çalışmaları da devam ederken ihmal nedeniyle istinat duvarı kayan binalar kontrollü bir şekilde tek tek yıkılıyor.