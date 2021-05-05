MİT’teki bilişim casusuna 30 yıl

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) çalışan FETÖ üyesi bilgisayar mühendisi Emrah Kaşıkçı, 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Emrah Kaşıkçı, FETÖ'cülerin yardımıyla istihbarat görevlisi olarak teknik birimlerde çalıştı. 2016'da FETÖ üyeliği nedeniyle ihraç olan Kaşıkçı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'siyasal-askeri casusluk' suçlarından dava açılmıştı. Kaşıkçı'nın FETÖ'nün üst düzey mahrem imamlarından olan ve itirafçı olarak Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastına ilişkin ifade veren Salim Zeybek ile irtibatı bulunduğu ve devlet sırrı niteliğindeki bilgileri kendisine aktardığı tespit edildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kaşıkçı, örgütün mahrem yapılanmasında bulunan üyelerine bilgi aktardığı, gizli haberleşme programları kullandığı ve örgüte ait fişleme programında talimatla düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından 30 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırıldı.