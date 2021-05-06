AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İmamoğlu'na Fazilet Durak göndermesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından, "Durak deyip geçmeyin... İlçe belediye başkanlığı yapmış biri olarak, konforlu ve kapalı durakların bir mahalleyi nasıl mutlu ettiğini çok iyi bilirim. Şimdi yüzlerce yeni mahalle talep ettiği duraklara kavuşuyor." diyerek kapalı durak yapımını paylaştı. Bu paylaşıma AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den Fazilet Durak'lı gönderme geldi. Kabaktepe, "Pandemi sürecinde saatlerce gelmeyen otobüsler sebebiyle "kapalı duraklar" İstanbullular için büyük bir ihtiyaç haline gelmişti. Bu vizyoner proje için kendilerini tebrik ediyorum. Bu arada, bir tane de Fazilet Durağı'na yapmayı unutmayın lütfen" yanıtını verdi.





'KANI DONMUŞTU'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Danışmanı Murat Ongun pandeminin başlarında eksiltilen otobüs seferleri nedeniyle işe gitmek için gelen otobüse binen yolcuları "Fazilet Durağından sabah 06.00 bir duraktan 41 kişi binmiş" demişti. Vatandaşları da

'Organize kötülük' ve 'trol' olarak yorumlamıştı. İmamoğlu katıldığı televizyon programında konuyla alakalı "Görüntüleri izledim kanım dondu. Siyaset buysa olmaz olsun böyle siyaset" demişti. İBB yönetiminin iddialar sonrası yargıya taşınan konuda İBB BELBİM kayıtlarının ve söylemlerinin yanlış olduğunu belirtmiş ve mahkeme de Fazilet Duraği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını kanıtlayıp İBB'yi yalanlamıştı.