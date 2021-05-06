Azınlık cemaatleri temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür



'ÜLKEMİZİ ÇOK SEVİYORUZ'

Azınlık cemaati temsilcileri, Türkiye'nin vatandaşı olma hissini kendilerine daha güçlü olarak hissettirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sizin iktidarınız döneminde biz birçok şey kazandık. Bunları asla unutamayız. Bu ülkede yaşayan farklı inanç mensupları olarak gerçekten çok şanslıyız ki zat-ı aliniz gibi bir liderimiz, bir Cumhurbaşkanımız var. Tüm dualarımızda sizi ve çalışma arkadaşlarınızı anıyoruz. Sağlığınız için, ülkemizin birliği, beraberliği, barışı ve huzuru için dua ediyoruz. Bunun için çaba da harcıyoruz. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanındayız. Ülkemizi çok seviyoruz. Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'deki kardeşlik tablosunun dünyaya da anlatılması noktasında azınlık cemaati temsilcilerinin desteklerinin ve çalışmalarının büyük önem arz ettiğini belirtti. 1915 olayları hakkında ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptığı açıklamaya da değinen Erdoğan, Biden'a bu konunun siyasetçilerin değil tarihçilerin, hukukçuların işi olduğunu söylediğini aktardı. Azınlık cemaati temsilcileri ise Türkiye'de rahat, huzurlu ve eşit şekilde yaşadıklarını dile getirdi.