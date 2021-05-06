Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Dink’in katillerine FETÖ soruşturması
Giriş Tarihi: 6.5.2021

Dink’in katillerine FETÖ soruşturması

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Dink’in katillerine FETÖ soruşturması
Gazeteci Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast ile Samast'ı azmettiren Yasin Hayal ve cinayette rolü olan Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'e "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi" oldukları suçlamasıyla soruşturma açıldı. Savcılık, suikastın arkasındaki FETÖ'cü emniyet müdürleri ve jandarma görevlilerini müebbet hapse çarptıran mahkemenin ihbarı üzerine soruşturma yürütüyor. Cinayetteki FETÖ parmağı, ilk olarak FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'te hükümete yönelik darbe girişiminin ardından açığa çıkmıştı. Cinayete ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili savcıların FETÖ'cü oldukları anlaşılmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından genişletilen soruşturmada ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ile birlikte o dönem İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve bazı gazeteciler de dahil 8'i firari 51 kişiye dava açılmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dink’in katillerine FETÖ soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA