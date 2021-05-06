Dink’in katillerine FETÖ soruşturması

Gazeteci Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast ile Samast'ı azmettiren Yasin Hayal ve cinayette rolü olan Erhan Tuncel, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender'e "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi" oldukları suçlamasıyla soruşturma açıldı. Savcılık, suikastın arkasındaki FETÖ'cü emniyet müdürleri ve jandarma görevlilerini müebbet hapse çarptıran mahkemenin ihbarı üzerine soruşturma yürütüyor. Cinayetteki FETÖ parmağı, ilk olarak FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'te hükümete yönelik darbe girişiminin ardından açığa çıkmıştı. Cinayete ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili savcıların FETÖ'cü oldukları anlaşılmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından genişletilen soruşturmada ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz ile birlikte o dönem İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve bazı gazeteciler de dahil 8'i firari 51 kişiye dava açılmıştı.