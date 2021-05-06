FETÖ davalarını uzatmak için elinden geleni yaptı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten sanıklar Kemal Batmaz ve Harun Biniş'in avukatlığını da yapan Ayten İzmirli, Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan FETÖ'nün MİT'e sızdırılan elemanının duruşmasına 14 celse boyunca bir kez katıldı.

Mahkeme Ankara Barosuna yaptığı farklı bir avukat talebi de değerlendirmeye alınmayınca hem Ayten İzmirli, hem de Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin şikayet dilekçesinde itirafçı olan sanığın ifadelerinin avukat tarafından gölgelenmeye çalışıldığı belirtildi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün istihbarat yapılanmasında yargılanan MİT'e sızdırılan sanık E.K'nın 2019 yılında yargılanmasına başlandı. Örgütün mahrem yapılanması hakkında etkin pişmanlık yasasından faydalanan sanık E.K.'nın avukatı Ayten İzmirli 9. celseye kadar çeşitli gerekçelerle ek süre talebinde bulundu. 9 celsede duruşmaya gelen sanık avukatı İzmirli'nin tanıklara dava dışı, tanıkların hukuksal konumuna uygun düşmeyen ve onları itham eder, yargılar mahiyette mükerrer sorular yönelttiği belirtildi. Ardından sanık avukatı İzmirli karar aşamasına gelen duruşmanın son 2 celsesine katılmadı. Bunun üzerine mahkeme heyeti sanık avukatı İzmirli hakkında mazeretsiz olarak duruşmaları takip etmemesi nedeniyle disiplin hukuku yönünden Ankara Barosu Başkanlığı'na, TCK ve ilgili ceza kanunları hükümleri yönünden ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

"İTİRAFÇIYI DÖNDÜRME ÇABALARI"



Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık avukatı Ayten İzmirli hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesinde iddianamenin kabulünden kararın verildiği tarihe kadar sanık ve avukatına yeterli süre verilmesine rağmen davayı uzatma amacıyla birlikte hareket ederek ısrarla savunma yapmaktan kaçındıkları belirtildi. Sanık E.K.'nın başka avukat huzurunda itirafçı olduğu, itiraflarını polis, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde tekrarladığının belirtildiği dilekçede avukat Ayten İzmirli'nin etkin pişmanlık talepli ifadelerinden sanığı örgütsel bir tavırla dönme, suçlamalardan kurtulma amaçlı, soruşturma aşamasında alınan ve diğer tüm kanıtlarla örtüşen bu beyanlarını gölgeleme amacıyla hareket ettiği belirtildi.



ANKARA BAROSU AVUKAT GÖREVLEDİRMESİ YAPMADI



Öte yandan dilekçede mahkemenin Ankara Barosu'ndan avukat talep ettiği, Baro'nun önce talebi kabul ettiği, ardından görevlendirilmenin iptal ettiği gerekçesiyle Ankara Barosu Başkanlığı görevlileri hakkında da disiplin hukuku yönünden Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na Türk Ceza Kanunu'na göre de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Suç duyurusu dilekçesinde Ayten İzmirli'nin davaları uzattığı, celseye gelerek savunma yapmak yerine Ankara Barosu'na giderek, sanığın özel vekaletini aldığını ve müdafi görevlendirilmemesini talep ettiği, Ankara Barosu'nun da, tüm bunlara rağmen müdafi görevlendirilmediği, İzmirli'nin savunma hakkını kötüye kullanarak mahkemenin işlerliğini kilitlemeye çalıştığı, üst üste duruşmalara katılmadığı, tüm bu nedenlerle mazeret talebinin reddi ile mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi talep ettiği kaydedildi.



SABIKALI AVUKAT



FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini yöneten sivil imamlar Kemal Batmaz, Harun Biniş ve Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un suikastitne ilişkin 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Karlov'u 'Terör amaçlı kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıl hapse çarptırılan MİT Rus Masası görevlisi Vehbi Kürşad Akalın ile darbe girişimine katılan askerlerin avukatlığını yapan Ayten İzmirli hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' ve 'Yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılmış, sorgusunun ardından yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.