Mahkeme AK Parti'nin itirazını kabul etti

İzmir 1. İdare Mahkemesi, Torbalı Belediyesi'nde yapılan tartışmalı başkanlık seçimine ilişkin olarak AK Parti tarafından yapılan itirazı kabul etti. Mahkeme belediyeden seçime ait görüntü, fotoğraf, tutanaklar vb. materyallerin 10 gün içerisinde kendilerine teslim edilmesini istedi.

Torbalı Belediye Başkanı iken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmail Uygur'un yerine CHP'li meclis üyesi Mithat Tekin'in seçilmesinin ardından seçimde aday çıkaran Cumhur İttifakı Grubu, "gizli oy ilkesinin ihlal edildiği" gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Seçimin ikinci turunda CHP'li belediye meclis üyelerinin nüfus cüzdanları ile birlikte kullandıkları oyların fotoğrafını çektiği ve fotoğrafları CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in kurduğu iddia edilen Whatsapp grubuna gönderdiklerinin ortaya çıkmasının ardından süreç yargıya taşınmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ İSTEDİ

İzmir 1. İdare Mahkemesi'nden ise önemli bir adım geldi. Mahkeme yapılan itirazı kabul etti ve belediyeden seçime ait görüntü, fotoğraf, tutanaklar vb. materyallerin 10 gün içerisinde kendilerine teslim edilmesini istedi. Mahkemenin materyallerin kendisine iletilmesinin ardından seçimin tekrar edilip edilmeyeceğini karara bağlaması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Merhum başkan İsmail Uygur'un vefatının ardından seçilecek yeni belediye başkanlığı için CHP'den Mithat Tekin ve AK Parti'den Özgür Erman Çağlar aday olacaklarını duyurmuşlardı. CHP'nin 18, AK Parti'nin 10, MHP'nin 2, DEVA Partisi'nin 1 üyesinin bulunduğu mecliste yapılan ilk tur seçiminde Tekin 16, Çağlar 15 oy almıştı. 2. ve 3. tur seçimlerinde Tekin 17, Çağlar 14 oy alınca yeni başkan Mithat Tekin olmuştu. Seçimin ikinci turunda AK Parti adayı Özgür Erman Çağlar, CHP'li belediye meclis üyelerinin kullandıkları oyların fotoğrafını çektiğini ve fotoğrafları CHP İl Başkanı Yücel tarafından kurulduğu öne sürülen Whatsapp grubuna gönderdiklerini belirterek duruma itiraz etmiş ancak itiraz kabul edilmemişti.CHP'nin meclis üyeleri üzerinde kurduğu baskı sonrası CHP'li Mustafa Akbıyık ile Deva Partili İlknur Demirtaş da partisinden istifa ederek AK Partiye geçtiklerini açıklamıştı.