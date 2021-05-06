Milli Muharip Uçak için hedefi resmen açıkladı! F-16 detayı dikkat çekti

"HÜRKUŞ, ÜLKEMİZİN İLK JET UÇAĞIDIR"

Bu süre içinde HÜRKUŞ eğitim uçağının ortaya konulduğunu belirten Öztürk, "HÜRKUŞ-C, bunun silahlı versiyonu. Bu da hazır halde. Hürjet, 2022'nin sonunda uçmasını hedeflediğimiz bir uçak. Şu anda montaj faaliyetleri yürütülüyor. Bu, ülkemizin ilk jet uçağıdır. Hürjet'in 'Kombat-C' versiyonu, bu da silahlı." diye konuştu.

Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne değinen Öztürk, "Bu uçak, 5. nesil bir savaş uçağı. Bu uçağı yaptığımızda Türkiye, teknolojide bir üst lige çıkmış oluyor. Dünyada 5. nesil savaş uçağı yapan çok az ülke var." ifadesini kullandı.