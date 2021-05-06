Son usta Ayasofya’nın ilk mahyasını hazırlıyor

Ramazan ayında camileri süsleyen 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince hazırlanıyor. Bu yıl 'Şifa ayı ramazan' temasıyla hazırlanan mahyalar, camileri süslemeye başladı. 87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'da ise ilk Ramazan coşkusu mahyayla taçlanıyor. Ayasofya Camisi'ne Kelime-i Tevhid mahyası asılacak. Ayasofya'nın ilk mahyasını ise mesleğin son ustası Kahraman Yıldız hazırlıyor. 1971 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü elektrik atölyesinde çalışmaya başlayan Kahraman Yıldız, mahyacılığı, Osmanlı döneminde yağ kandillerinden mahya yapan Hacı Ali Ceyhan'dan öğrendiğini söyledi. Mahya işlerinin Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapıldığını söyleyen Yıldız, mahyalara yazılacak olan yazıların da Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı tarafından belirlendiğini aktardı.

"KADİR GECESİ'NE YETİŞTİRECEĞİZ"

Ayasofya'ya yıllar sonra ilk defa mahya asılacağı için mutlu olduğunu belirten Kahraman Yıldız: "Söz verdim. Bu işi yapacağım diye gece gündüz çalışıyorum. Bu mahyayı yapmak için evime Ramazan boyunca en fazla 1-2 kere gidebildim. Mahyayı yetiştirmek için seyahat ederken bile yolda çalışmalarıma devam ediyorum. Allah'ın izniyle Kadir Gecesi'ne yetiştireceğiz" dedi.

"EN BÜYÜK HARFLİ MAHYA OLACAK"

Ayasofya'ya asılacak mahyanın diğer mahyalardan farklı olacağını belirten Yıldız: "En önemli detaylardan biri olarak harfler arasındaki mesafeyi arttırdım. Bununla birlikte Ayasofya'ya asılacak mahyanın harfleri diğer mahyalardakilerinden daha büyük olacak. Kelime i Tevhid yani 'La İlahe İllallah' yazılacak. Mahya, caminin Cağaloğlu tarafına bakan kısmına asılacak" diye konuştu.

GELİŞEN TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE MAHYALAR DA DEĞİŞTİ

Kadim bir geçmişe sahip olan mahyacılık Osmanlı Padişahı 1. Ahmet döneminde başladı. 1616 yılında hattat Hafız Kefevi tarafından hazırlanıp padişaha sunulan mahya Sultan Ahmet Camii'ne asıldı. Mahya kandillerle aydınlatılıyordu ve uzun süre yanması için zeytinyağı kullanılıyordu. Buna karşın ancak üç saat aydınlatabilen mahyalar gelişen teknoloji ile birlikte değişti. Kandillerin yerini elektrikli ampuller aldı. Teknolojisi değişse de mahyalar ışıltılı bir gerdanlık gibi camileri süslemeye devam ediyor. Özenle hazırlanmasından asılmasına kadar bilgi ve beceri gerektiren mahya geleneğini Vakıflar Genel Müdürlüğü büyük bir titizlikle sürdürüyor.