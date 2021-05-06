‘Tek amacımız terör ve teröristle mücadele’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Baskanı Orgeneral Yasar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Gölcük Donanma Komutanlıgı'nı ziyaret etti. Bakan Akar'a denetleme ve incelemelerinin ardından Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoglu tarafından brifing verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal ve Levendler ile iftar yapan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vazifesinin, asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldıgı ilhamla karada, denizde ve havada ülkenin hak, alaka ve menfaatlerini korumak oldugunu söyledi. Akar, "Basta dost ve kardes Irak olmak üzere, tüm komsularımızın sınırlarına ve egemenligine saygılıyız. Bundan kimsenin süphesi olmasın. Tek amacımız; terörle, teröristle mücadele. Irak'ın arazi sartları itibarıyla orada yuvalanan teröristler nedeniyle Irak'ın kuzeyinde oldugumuzu da herkesin bilmesi lazım" dedi. Çalısmalarının en önemli kısmını terörle mücadele faaliyetlerinin olusturdugunu belirten Akar, bu kapsamda en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele yürüttüklerini vurguladı. 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 953 teröristin etkisiz hale getirildigi bilgisini veren Akar, 23 Nisan'da baslayan Pençe-Yıldırım ve Pençe-Simsek operasyonları kapsamında bugüne kadar 68 teröristin etkisiz hale getirildigini açıkladı.