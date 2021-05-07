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Giriş Tarihi: 7.5.2021 17:10 Son Güncelleme: 7.5.2021 17:14

'nın ilk mahyası asılıyor

Şerif Can Şerif Can
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ayasofya'nın ilk mahyası asılıyor

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ibadete açılan 'ya 87 yıl sonra ilk defa mahya asıldı. Cami minarelerini süsleyen mahyada "" yazıyor.

87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'da ilk Ramazan coşkusu mahyayla taçlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan mahya nihayet cami minarelerini süsledi.

Minarelere Kelime-i Tevhid mahyası asıldı. Ayasofya'nın ilk mahyasını ise mesleğin son ustası Kahraman Yıldız hazırladı.

Geçen yıl Temmuz ayında yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'nin Cağaloğlu tarafına bakan kısmında artık "La İlahe İllallah" yazısı yer alıyor. Ayasofya'ya asılan mahya diğer mahyalardan farklı özellikler barındırıyor. Mahyada yer alan harfler arasındaki mesafe arttırıldı. Bununla birlikte Ayasofya'ya asılan mahyanın harfleri diğer mahyalardakilerinden daha büyük.

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Ayasofya'nın ilk mahyası asılıyor
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