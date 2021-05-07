Ayasofya'nın ilk mahyası asılıyor

87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya'da ilk Ramazan coşkusu mahyayla taçlanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan mahya nihayet cami minarelerini süsledi.

Minarelere Kelime-i Tevhid mahyası asıldı. Ayasofya'nın ilk mahyasını ise mesleğin son ustası Kahraman Yıldız hazırladı.

Geçen yıl Temmuz ayında yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii'nin Cağaloğlu tarafına bakan kısmında artık "La İlahe İllallah" yazısı yer alıyor. Ayasofya'ya asılan mahya diğer mahyalardan farklı özellikler barındırıyor. Mahyada yer alan harfler arasındaki mesafe arttırıldı. Bununla birlikte Ayasofya'ya asılan mahyanın harfleri diğer mahyalardakilerinden daha büyük.